نجل زين الدين زيدان يحتفل بزفافه بمدينة مراكش
هبة بريس
احتفل نجل نجم كرة القدم الفرنسية من أصول جزائرية، زين الدين زيدان، بحفل زفافه في مدينة مراكش.
ونشر إنزو زيدان صورة تجمعه مع عروسه الفنزويلية كارين غونسالفيس في حسابه الرسمي بمنصة “إنستغرام”، معلقا عليها بالقول: ” 23/12/2022 إلى الأبد”:
واحتفل الاثنان بزفافهما بمدينة مراكش وسط عدد محدود من أقاربهما وأصدقائهما الذين شاركوا صور الحفل بمواقع التواصل الاجتماعي.
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28 تعليقات
مرحبا بكم في بلادكم زواج سعيد مدى الحياة
ربي يكمل عليهم بالخير
الف.مبرووك
ايوا مبروك عليه
مبروك لعائلة زين الذين زيدان
ما عرضشي عليناا مسموم
لي كان سينا مع الوداد 😁
ناري دوك لي هوك غدي يسكت ليهم القلب وحدة مورا وحدا هههههههه برفاء والبنين
لم يختر بلاد العسكر واختار المغرب
واش عرض على تبون مع شنقريحة
وفين بلادو الجزاير
الفرح في المغرب و البكاء هوك 😅🤣🤣
فين غادي يمشي من غير أرض الإمبراطورية المغربية الشريفة و العريقة و الحديثة…؟؟؟
بلاد ميكي بوخروبة الفقاقير الكراغلة مثلا؟؟؟ بلاد الغال مثلا ؟؟؟ يموت تما غير بالقنطة
شي كراغلة غدي تطرطق ليهم المرارة
مراكش المدينة العالمية الاكتر شهرة في القارة الأفريقية تستقطب نجوم العالم
إنها المملكة المغربية الشريفة الأصالة والفخامة
وهل هناك أجمل من المملكة المغربية 🇲🇦🇲🇦🇲🇦❤️❤️❤️❤️❤️
مزال تسمعو خبار الجارة الشرقية عافنا الله وإياكم
مالذي جعله لا يختار بلده الاصلي بلد الكابرانات القوة الضاربةً في اعماق الوحل ويختار المروك، سؤال سيجيب عنه فقط عبيد الكابرانات.
ماشاء الله على المغرب وجهة سياحية تتير اعجاب كل العالم