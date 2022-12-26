الإيطالي “جينارو غاتوزو” يبدي انبهاره باللاعب سفيان أمرابط    

2022-12-26 / 10:53
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

الإنجاز المغربي بالمونديال جعل الأنظار تتجه إلى أبرز المساهمين فيه، فكان اسم سفيان أمرابط، نادي فيورنتينا الإيطالي، حاضرا بقوة باعتباره برج المراقبة الذي ساهم في تكسير مختلف الهجمات التي حاولت فرق الخصم القيام بها بنسبة فعالية عالية، كما كان بمثابة “السقاء” الذي يوزع الكرة على زملائه في الفريق في مختلف الاتجاهات.

من أصعب الأدوار التي يمكن أن يقوم بها لاعبو كرة القدم ضبط إيقاع وسط الميدان، ولعب دور الربط بين خطي الدفاع والهجوم، حتى أنا اللقاءات الكروية المحتدمة تُحسم لهذا الطرف أو ذاك انطلاق من خط الوسط، من هذا المنطلق كان اختيار سفيان أمرابط لقيادة خط وسط المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم مُراهنة رابحة من قبل المدرب وليد الركراكي الذي جدد فيه الثقة.

الأداء الذي أبان عنه سفيان أمرابط خلال مباريات المنتخب الوطني بمونديال قطر 2022 جعلته على لسان المحللين الرياضيين الذي أثنوا على مجهوداته الكبيرة.

وأبدى النجم الإيطالي السابق جينارو غاتوزو، إعجابه بأداء نجم خط وسط المنتخب الوطني المغربي، سفيان أمرابط، خلال مسابقة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر.

وقال الدولي الإيطالي غاتوزو، في تصريحات خص بها شبكة “as ” سبور الإسبانية: “أحب أداء اللاعب المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا الإيطالي، إنه قوي جدا، ولقد تفاجأت بمستوى اللاعبين المغاربة.

وأضاف: “لقد مر وقت طويل دون أن أرى فيه لاعبا يشبهني، لكني أخيرا رأيته في المونديال إنه أمرابط. لقد حرك أحاسيسي كثيرا، بدا لي مثلما كنت أنا ألعب في السابعة والعشرين من عمري”

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