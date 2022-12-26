بعد رفضه تجديد العقد.. سطاندار دولييج يعاقب أملاح بإنزاله للفريق الثاني

هبة بريس ـ رياضة

تواصلت مشاكل اللاعب الدولي المغربي سليم أملاح مع إدارة فريقه سطاندار دولييج البلجيكي بسبب تجديد العقد و رفض لاعب خط الوسط العرض المقدم من طرف ناديه الحالي.

و عقابا له على رفض تجديد العقد، قررت إدارة النادي البلجيكي إلحاق سليم أملاح بالفريق الرديف وإبعاده عن أجواء المنافسة بالدوري البلجيكي في درجته الأولى.

و تريد إدارة سطاندار دولييج من خلال قرارها إرغام أملاح على تجديد عقده خاصة في ظل إبداء مجموعة من الأندية العملاقة لنيتها في الظفر بخدمات الدولي المغربي بعد العرض الكبير الذي قدمه مع الأسود في مونديال قطر و في مقدمتهم نادي فالينسيا الإسباني و فريق انجليزي يمارس في البرومييرليج.

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