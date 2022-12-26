بعد رفضه تجديد العقد.. سطاندار دولييج يعاقب أملاح بإنزاله للفريق الثاني
هبة بريس ـ رياضة
تواصلت مشاكل اللاعب الدولي المغربي سليم أملاح مع إدارة فريقه سطاندار دولييج البلجيكي بسبب تجديد العقد و رفض لاعب خط الوسط العرض المقدم من طرف ناديه الحالي.
و عقابا له على رفض تجديد العقد، قررت إدارة النادي البلجيكي إلحاق سليم أملاح بالفريق الرديف وإبعاده عن أجواء المنافسة بالدوري البلجيكي في درجته الأولى.
و تريد إدارة سطاندار دولييج من خلال قرارها إرغام أملاح على تجديد عقده خاصة في ظل إبداء مجموعة من الأندية العملاقة لنيتها في الظفر بخدمات الدولي المغربي بعد العرض الكبير الذي قدمه مع الأسود في مونديال قطر و في مقدمتهم نادي فالينسيا الإسباني و فريق انجليزي يمارس في البرومييرليج.
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51 تعليقات
الخاسر الاكبر هو النادي املاح سوف يتقاضى اجره دون نقص طيلة المدة المتعاقد عليها ولو يلعب للفريق المدرسي يونيو وينتهي عقده ويصبح حر
لا يمكن للجامعة التدخل في شؤون نادي خارجي ، والحل بيد وكيل أعمال اللاعب عليه أن يشكوا هذا الفعل إلى محكمة التحكيم الرياضي حيث يمكن للمحكمة أن تقوم بإلغاء عقد اللاعب مع ناديه أو تسوية وضعيته حبيا مع النادي
هو لاعب محترف … و عليه احترام العقد
عادي يخلصوا الشرط الجزائي وسالات
مالهم جهلو على اللعابة مساكن
اصلا هو معطوب امشي التكمش البقالوا الستتة الشهور داليزا
أملاح لاعب مغربي محترم وممتاز
هناك فرق تستحقه.
الجامعة شغلها من حق رئيس ادير دكشي مشي لاعب بغا اغدرهم ندافعو عليه حيت مغربي خوتنا لي طلعوه من حقهم استافدو منو ماديا
عادي مايبقاش يمشي يتريني معهم و يبقى يدير المشاكل تيطلبو افسخو العقد ديالو ،زائد الى جاه شي عرض ايكون في العقد ديالو شرط جزائي ايخلصو و يمشي بحالو
أملاح مصاب، يجب أولا معالجته وإخضاعه للراحة لكي لا تتفاقم إصابته كالتسودالي. العلاج أولا.
يتريني مزيان ويشد لعاقة وكلشي زين اخر السنة يقاد امورووووو