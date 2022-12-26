طقس الاثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والجنوب- الشرقي للبلاد، مع تكون صقيع محلي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من بعض السواحل الشمالية.

كما سيكون الطقس غائما جزئيا خلال الليلة الموالية بأقصى جنوب البلاد.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا إلى محليا قوية بكل من جنوب ووسط البلاد، المنطقة الشرقية وجنوب مرتفعات الأطلس مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و07 درجات بالريف، الهضاب العليا الشرقية، وكذا بالأطلس وسفوحه الشرقية، وما بين 06 و11 درجة بالجنوب-الشرقي، هضاب الفوسفاط ووالماس، السايس، وشمال المنطقة الشرقية، ما بين 11 و17 درجة بالأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 09 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف فوق معظم أرجاء البلاد.

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