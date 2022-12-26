نادي تولوز الفرنسي يدافع عن لاعبه زكريا بوخلال

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ادان نادي تولوز الفرنسي رسميا، الاتهامات الكاذبة التي وجهت للاعبه المغربي زكرياء بوخلال، محتفظا لنفسه سلك مختلف الطرق القانونية لاعادة الاعتبار إليه.

وغرد النادي على صفحته الرسمية بتويتر، بالقول : ” أدان النادي الاتهامات التي وجهها هذا الموقع والتي لا أساس لها من الصحة والمهينة والتي تلحق الضرر بصورة لاعبنا ، ويحتفظ بالحق في استخدام كافة سبل الانتصاف المتاحة للدفاع عن صورة وسلامة زكرياء”.

وقد لقي بوخلال تعاطفا كبيرا سواء على الساحة الوطنية أو الدولية جراء ما تعرضه له من اتهامات، حتى إن الجامعة المغربية لكرة القدم أدانت بدورها ذلك.

ويشار أن نادي تولوز الفرنسي كان قد ضم في وقت سابق إلى صفوفه اللاعب والنجم المغربي زكريا أبو خلال، دون الكشف عن قيمة العقد ومدته، وهو الذي كان يلعب حينها بالدوري الهولندي.

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