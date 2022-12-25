ارتفاع عدد القتلى في أسوأ عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

2022-12-25 / 23:03
0
هبة بريس - وكالات

استيقظ أكثر من 200 ألف أمريكي بدون كهرباء اليوم الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، صباح عيد الميلاد جرّاء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام في شرق الولايات المتحدة والتي خلّفت وفق أرقام مؤكدة 26 قتيلاً في ثماني ولايات، بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، أربع منها في كولورادو وسبع على الأقل في غرب نيويورك. وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية في نهاية الأسبوع.

وتتكشّف أزمة متفاقمة في بوفالو في غرب ولاية نيويورك حيث تركت عاصفة ثلجية المدينة محاصرة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي من مواليد بوفالو، إن العاصفة التي تهب على المدينة هي “أزمة ذات أبعاد مهولة” وهي “أسوأ الأسوأ على الإطلاق”، مع تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2,4 متر) أمام أبواب المنازل وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

وفيما بدأت مساحات شاسعة من البلاد تتجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية، ظلت بوفالو تعيش “كارثة كبرى”، وفق ما أفاد مسؤول كبير في وقت مبكر الأحد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النمسا .. انهيار ثلجي يتسبب في طمر نحو عشرة أشخاص

النمسا .. انهيار ثلجي يتسبب في طمر نحو عشرة…

2022-12-25 / 21:06
Photo of انتقد سعي تبون لولاية ثانية ..دكتاتورية العسكر تعصف بآخر منبر مستقل بالجزائر

انتقد سعي تبون لولاية ثانية ..دكتاتورية العسكر تعصف بآخر…

2022-12-25 / 20:02
Photo of البابا يدعو في عيد الميلاد لإنهاء الحرب “الهوجاء” بأوكرانيا

البابا يدعو في عيد الميلاد لإنهاء الحرب “الهوجاء” بأوكرانيا

2022-12-25 / 18:57
Photo of تركيا ترحل ما يقرب 4 آلاف مهاجر غير نظامي خلال أسبوع واحد

تركيا ترحل ما يقرب 4 آلاف مهاجر غير نظامي…

2022-12-25 / 18:20
Photo of بوتين مُستعد للتفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

بوتين مُستعد للتفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

2022-12-25 / 14:48
Photo of أكثر الشعوب العربية هجرة إلى أمريكا لعام 2021

أكثر الشعوب العربية هجرة إلى أمريكا لعام 2021

2022-12-25 / 14:23
Photo of المشتبه به في مقتل أكراد في باريس كان يريد قتل أجانب في الضواحي الباريسية

المشتبه به في مقتل أكراد في باريس كان يريد…

2022-12-25 / 13:19
Photo of الجزائر ..توقيف صحافي وإغلاق إذاعته وموقعه الإخباري

الجزائر ..توقيف صحافي وإغلاق إذاعته وموقعه الإخباري

2022-12-24 / 23:39
Photo of الصين ..نصف مليون إصابة بكورونا يوميا في مدينة واحدة

الصين ..نصف مليون إصابة بكورونا يوميا في مدينة واحدة

2022-12-24 / 22:57
Photo of بسبب الحرب الروسية الاوكرانية..مشروع عالمى لزراعة قارة افريقيا للحفاظ على الأمن الغذائى

بسبب الحرب الروسية الاوكرانية..مشروع عالمى لزراعة قارة افريقيا للحفاظ…

2022-12-24 / 21:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق