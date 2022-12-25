نهائي كأس العرش لكرة السلة على الكراسي المتحركة.. تتويج أولمبيك آسفي للأشخاص في وضعية إعاقة باللقب

توج نادي أولمبيك آسفي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للأشخاص في وضعية إعاقة، اليوم الأحد، بالقاعة المغطاة ابن رشد بالرباط، بكأس العرش للعبة برسم الموسم الرياضي 2021-2022.

وجاء تتويج الفريق المسفيوي بكأس العرش عقب فوزه على نادي أبناء البوغاز الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة لطنجة (49-36).

وعاد لقب كأس العرش للكرة الطائرة جلوس للجمعية الرياضية السلاوية للأشخاص في وضعية إعاقة بفوزها على نادي المستقبل لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة بخريبكة (3-0).

وآل لقب كأس العرش لكرة القدم للمبتورين لجمعية أسود أكادير لمبتوري الأطراف بتغلبها على جمعية أبناء فاس لذوي الاحتياجات الخاصة (1-0).

وكان لقب كأس العرش لكرة القدم للصم البكم من نصيب نادي الاتحاد الرياضي التطواني للصم والبكم بفوزه على جمعية التضامن الرياضية للصم بمكناس (4-1).

وقال حميد العوني، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، عقب تسليم الكؤوس للفائزين، إن مستوى الأندية الوطنية في تطور ملحوظ، وبصمت على أداء متميز خلال المنافسات.

وأضاف العوني، أن الجامعة تواصل الاشتغال من أجل تحقيق التأهل للألعاب الجماعية ضمن الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يذكر أنه في ختام هذه التظاهرة الرياضية، وقعت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة اتفاقية مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، وذلك في إطار استراتيجية النهوض بالرياضة النظيفة.

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