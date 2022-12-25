حموشي يأمر بصرف مساعدات مالية لمرضى أسرة الأمن الوطني

هبة بريس -

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارات تقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لما مجموعه 126 مستفيدة ومستفيدا من موظفي الشرطة ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم الذين يعانون من نفس الأمراض؛ وذلك في إطار المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي المقدمة لأسرة الأمن الوطني.

وكانت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني قد عكفت، خلال المدة الأخيرة، على جرد كل الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ومراجعة ملفاتهم الصحية والأعباء المالية المترتبة عنها، ورفعت بشأن هذه الحالات توصيات إلى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي قرر صرف مساعدات مالية في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.

يشار إلى أن هذه المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية والصحية تندرج في سياق العناية الخاصة التي تفردها المديرية العامة للأمن الوطني لمنتسبيها، لمساعدتهم على تحمل أعباء الاستشفاء بخصوص الأمراض الخطيرة والمكلفة، فضلا عن تمكينهم من النهوض الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين

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