تضامن واسع للمغاربة مع زكرياء أبوخلال وإشادة كبيرة بأخلاقه العالية
هبة بريس - القسم الرياضي
عبر المغاربة عن تضامنهم مع الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، مهاجم تولوز الفرنسي بعدما تعرض لاتهامات من طرف أحد المواقع الالكترونية.
وحظي نجم أسود الأطلس يتضامن واسع من طرف المغاربة، بالنظر إلى أخلاقه العالية وحسن سلوكه في جميع معسكرات المنتخب الوطني المغربي.
وتألق أبوخلال مع المنتخب الوطني في مونديال قطر بعدما سجل هدفا أمام بلجيكا في مرحلة المجموعات، كما أعطى انطباعا إيجابيا عن منتخب أسود الأطلس بسلوكه داخل وخارج أرض الملعب.
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22 تعليقات
اللهم احفظه وارعاه وارزقه من حيث لا يحتسب ونعم التربية والأخلاق انسان شغوف بكرة القدم ويقدم الافضل لها ..
سير سير سير اسي بإخلاء لا تلتفت لتفاهاتهم.
او كما يقال دع القافلة تسير والكلاب تنبح.
الله بنصرك.
والسلام.