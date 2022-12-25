تضامن واسع للمغاربة مع زكرياء أبوخلال وإشادة كبيرة بأخلاقه العالية

هبة بريس - القسم الرياضي

عبر المغاربة عن تضامنهم مع الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، مهاجم تولوز الفرنسي بعدما تعرض لاتهامات من طرف أحد المواقع الالكترونية.

وحظي نجم أسود الأطلس يتضامن واسع من طرف المغاربة، بالنظر إلى أخلاقه العالية وحسن سلوكه في جميع معسكرات المنتخب الوطني المغربي.

وتألق أبوخلال مع المنتخب الوطني في مونديال قطر بعدما سجل هدفا أمام بلجيكا في مرحلة المجموعات، كما أعطى انطباعا إيجابيا عن منتخب أسود الأطلس بسلوكه داخل وخارج أرض الملعب.

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