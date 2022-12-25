زكرياء أبوخلال

تضامن واسع للمغاربة مع زكرياء أبوخلال وإشادة كبيرة بأخلاقه العالية

2022-12-25 / 21:37
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هبة بريس - القسم الرياضي

عبر المغاربة عن تضامنهم مع الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، مهاجم تولوز الفرنسي بعدما تعرض لاتهامات من طرف أحد المواقع الالكترونية.

وحظي نجم أسود الأطلس يتضامن واسع من طرف المغاربة، بالنظر إلى أخلاقه العالية وحسن سلوكه في جميع معسكرات المنتخب الوطني المغربي.

وتألق أبوخلال مع المنتخب الوطني في مونديال قطر بعدما سجل هدفا أمام بلجيكا في مرحلة المجموعات، كما أعطى انطباعا إيجابيا عن منتخب أسود الأطلس بسلوكه داخل وخارج أرض الملعب.

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‫10 تعليقات

  1. الله يبارك فيه ويحفظه قدوة لا يشبهونه في شيء الحسد والحقد ذاك أما هو ففي قمة والله أعطاه القبول في الأرض من يستطيع أن ينازع الله في أمر قضاه

  8. حرام ان يصدر مثل هذا الكلام من موقع مغربي وحاشا ان يكون هؤلاء مغاربة وحتى الألمان والدنَمركيين اعتذروا لكن ماعساي ان اقول عن ناس يحبون العيش في الأوساخ والمحاري كالجرذان إنهم ببساطة كقوم لوط إذ قالوا عن اتباعه أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ويدعون لأنفسهم الحداثة ولكن الحداثة تعني الإبتعاد عن الدين

  9. يجب رفع دعوى قضائية ضد هذا الموقع حتى يرتدع كل من تسول له نفسه المساس بالآخرين، لا أراهم إلا حفنة من المنافقين قبحهم الله.

  10. ابو خلال شاب خلوق واسد من اسود المنتخب الوطني المغربي…. تحية لهذا الشاب العظيم الذي هو بطل في عيون المغاربة ورمز الاخلاق الرفيعة….وكل الحاقدين إلى مزبلة الاخلاق والتاريخ.

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