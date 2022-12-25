النمسا .. انهيار ثلجي يتسبب في طمر نحو عشرة أشخاص

2022-12-25 / 21:06
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هبة بريس - و م ع

أعلنت الشرطة النمساوية أن نحو عشرة من ممارسي الرياضات الشتوية طمروا، اليوم الأحد، في انهيار ثلجي وقع بمنطقة فورارلبرغ في غرب النمسا.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريح صحفي “تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين”، من دون مزيد من التفاصيل.

وتشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب تتبع الأثر في البحث.

وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة “ليخ زورز” للتزلج. ولم ترد أية معلومات عن هوية المتضررين.

وحذر رجال الإنقاذ نهاية هذا الأسبوع من خطر حدوث انهيار ثلجي في هذه المنطقة، وكذا في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.

وخلال السنوات الأخيرة، تسببت الانهيارات الثلجية في النمسا بنحو عشرين وفاة سنويا في المعدل.

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