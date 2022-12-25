المجلس الوطني للصحافة يستنكر مهاجمة اللاعب زكرياء أبو خلال
عبر المجلس الوطني للصحافة ، عن تضامنه مع اللاعب زكرياء أبوخلال ، بعد نشر احدى الجرائد الالكترونية ادعاءات حول سلوكه، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم، بقطر.
وقال بيان المجلس الوطني للصحافة أنه هذا” الأمر لا يمكن اعتباره عملا صحافيا بأي شكل من الأشكال، لأن لا علاقة له بتغطية حدث رياضي، حظي بمتابعة واسعة، من طرف الجمهور المغربي والعالمي.”
واضاف البيان “إن المجلس الوطني للصحافة، يسجل هنا أن التركيز من طرف الصحافة على أي شخص بسبب انتمائه العرقي أو الديني، يعتبر وصما غير مقبول، ترفضه كل مواثيق أخلاقيات الصحافة، ومنها ميثاق أخلاقيات المهنة، المعتمد وطنيا، كما أعده المجلس، والمنشور في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون، إذ تؤكد المادة الثانية، في باب المسؤولية إزاء المجتمع، أنه “لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”.
والمجلس إذ يستنكر هذا السلوك ، ينبه إلى خطورة الإنسياق وراء الإثارة المجانية، لاسيما وأن بعض وسائل الإعلام الأجنبية حاولت الإساءة للمنتخب المغربي، من خلال تحريف سلوك لاعبيه، خلال تعبيراتهم العفوية عن تشبثهم بقيمهم الأصيلة، الثقافية والعائلية.
.وسيعرض المجلس الوطني للصحافة، طبقا لميثاقه والقانون الذي يؤطر عمله، هذا الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية
17 تعليقات
أتساءل لماذا هيئة تحرير هبة برس تصر على رفق صورة الاعب أبو خلال مع الداعية ناديك فقط (وأسطر على فقط) في كل مقالاتها المتسلسلة حول الموضوع المثار حاليا حول هذا اللاعب ؟؟؟
حيت جاهم هدشي غريب حيت مولفين على المشاهير لي معندهم لا دين لا ملة الهو لي جا يده
حيت جاهم هدشي غريب حيت مولفين على المشاهير لي معندهم لا دين لا ملة الهو لي جا يده
هذا الناس بغاو اتحرروا من كلمتان حلال وحرام داكشي باش دايرين هذا الحالة ولكن هيهات هيهات حنا مسلمين وغنبقاو ديما مسلمين وملتزمين بالدين ديالنا وتنفتاخروا بيه أمام العالم
شاب خلوق في زمن قل فيه الالتزام و الخلق الحسن.
ابو خلال رمز للشاب الملتزم الله يحفضو وينجيه
كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن إبتغينا العزة فى غير الإسلام أذلنا الله.
الحمد لله الذي اعزنا بالإسلام
مع الاسف ناس مني كيشوفو انسان متقي الله و حافظ كتاب الله كتجيهم غربية لاحول ولاقوة الابالله مع الاسف لجهل ديال انسان اتجاه دين هو سبب
الحمد لله على هادشي لي قدمو منتخبنا فهاد المونديال والصورة الزوينة لي عطاها على الثقافة الاسلامية العربية عموما والمغرب خصوصا، وهادوك لي ماعجبهومش هادشي ما هم إلا دلاء فارغة يقولو لي بغاو حيث الحمد لله أن الأصل باين
الله يبارك فيه ويحفظه قدوة لا يشبهونه في شيء الحسد والحقد ذاك أما هو ففي قمة والله أعطاه القبول في الأرض من يستطيع أن ينازع الله في أمر قضاه
نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فكلما ابتغينا العزة بغيره أدلنا الله .
الله يرضي عليك اولدي ويزيد من امتالك
الحمد لله على نعمة الاسلام والله اصبح الحق والصواب يعاير به الفرد حينما نحارب الحق ونطبل للباطل فقل على الدنيا سلام
كل الحب والتقدير لهذا الشاب
كنفتاخرو بلاعب متدين جزاكم الله خيرا
“دين الدولة هو الإسلام”ومن يرى غير ذلك فليبحث عن مكان آخر وليفعل فيه مايشاء🙂
إنهم كالجرذان التي تحبذ العيش في الأوساخ والمحاري وترفض التدين والطهارة والعفة إنهم كقوم لوط إذ قالوا عن أهله أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون هؤلاء الذين يريدون التملق إلى الغرب والتمس بالحداثة فلم يزدهم الله إلا َمسخا فخسؤوا وخسئت أقلامهم فهم يريدون إفساد فرحة المغاربة بمنتخبهم