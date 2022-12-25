“الجوع”يداهم العمال المياومين في جماعة زاكورة

2022-12-25 / 20:48
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثار تأخر جماعة زاكورة في صرف أجور العمال المياومين موجة من الغضب و الإستياء من هذا التأخر الذي كان له إنعكاسات سلبية مادية و إجتماعية على المعنيين الذي لم يتوصلوا بأجورهم لأزيد من ستة أشهر.

وقال أحد العمال المعنيين أن الجوع عند أعتاب ديارهم، بسبب عدم صرف أجورهم رغم هزالتها طيلة هذه المدة في ظل ارتفاع الأسعار وكثرة الالتزامات المعيشية.

وحسب مصدر من جماعة زاكورة فإن السبب الرئيسي في هذا التأخير يعود أساسا إلى تحويل الرئيس لمستحقات هذه الفئة لأداء اعتمادات مترتبة عن الإنارة العمومية للمدينة.

واستغرب ذات المصدر من هذا القرار الذي يضرب الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، وتساءل عن مصير الاعتمادات الكبيرة التي رصدتها وزارة الداخلية لجماعة زاكورة.

المصدر اعتبر أن هناك ضبابية في تسيير في الجماعة ففي الوقت الذي يعاني فيه العمال المياومين من هذا الوضع، تم رصد مبالغ خيالية للكازوال وهو رقم مبالغ فيه لمحدودية حظيرة الجماعة ولغياب المشاريع والتدخلات التي تستدعي توجيه كل هذه الاعتمادات لهذا الباب.

وينتظر أن تعرف هذه القضية تطورات في الأيام القليلة المقبلة، إذا لم تسارع الجهات المسؤولة في الجماعة لحل هذا المشكل وصرف أجور العمال والعاملات المياومين.

ويقوم العمال المياومون بجماعة زاكورة وفي الجماعات الترابية عموما بخدمات تتمثل أساسا في النظافة وصيانة المساحات الخضراء، وأحيانا أعمال إدارية، لكنهم يشتغلون بدون تغطية صحية ولا تعويضات عائلية ولا الاستفادة من التقاعد.

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