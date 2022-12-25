تنسيق أمني بسطات يفكك عصابة اجرامية ويحجز الكوكايين

2022-12-25 / 20:04
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تنسيقا أمنيا بين أمن سطات و برشيد، مكن اليوم الأحد من توقيف شخصين يشتبه في علاقتهما بعصابة إجرامية متورطة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

وحسب مصادر رسمية، فإن توقيف المشتبه فيهما، تم من خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، بمنزل يقع بالجماعة القروية” جاقمة” التي تبعد بحوالي 16 كيلومتر من مدينة برشيد، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز كيلوغرامين من صفائح مخدر الشيرا و120 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن حجز 1592 قرص مخدر، تتكون من أقراص طبية وأقراص الإكستازي، وكذا حجز 24 كبسولة من ” غاز أوكسيد النتروس” الكيميائي المستعمل في التخدير.

وإلى جانب هذه المخدرات والمؤثرات العقلية، مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز 240 كيلوغراما من سنابل الكيف، و50 كيلوغرام من أوراق التبغ و785 لتر من مسكر “ماء الحياة”، إضافة إلى 876 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، فضلا عن سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج هذه الممنوعات.

وقد أظهرت عملية تنقيط أحد الموقوفين ضمن قواعد معطيات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني لتورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، صادرة عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمدن سطات وبرشيد والمحمدية وخريبكة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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