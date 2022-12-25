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انتقد سعي تبون لولاية ثانية ..دكتاتورية العسكر تعصف بآخر منبر مستقل بالجزائر

2022-12-25 / 20:02
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هبة بريس - وكالات

قال مدير موقع “ألجيري بارت” عبدو السمار، الصحفي الجزائري المقيم في منفاه الفرنسي أن السبب الحقيقي وراء اعتقال الإعلامي والناشط الجزائري إحسان القاضي وإغلاق مكاتب موقع “مغرب إميرجان”، كان مقال رأي نشره إحسان يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فحواه أن سعي الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، فيه لإعادة انتاج تجربة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

وذكر المقال أيضا أن أوساطا داخل الجيش الجزائري أبدت حذرها من نوايا الرئيس عبد المجيد تبون الذي قد يسعى لإعادة تأسيس “دولة ” مشابهة لتلك التي أقامها بوتفليقة. وأن تبون يسعى للسيطرة على المؤسسة العسكرية وفرض رجاله في الحكم. و”هذا بالتالي ما قد يدفع الجيش لطرد تبون من السلطة كما فعل مع بوتفليقة”، وفقا لإحسان قاضي الذي أكد أن الجيش لن يقبل أبدا بعهدة ثانية لتبون وتنبأ بأن تنتهي كما انتهت العهدة الخامسة لبوتفليقة.

وإلى حين نشر هذا التقرير لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية في الجزائر على حيثيات اعتقال الصحفي إحسان القاضي.

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‫9 تعليقات

  2. فعلاً إنه حكم الجنرالات وديكتاتورية وظلم شنقريحة ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. لا حول ولا قوة الا بالله الم يوجد من يردع كابرانات العسكر بالدولة الثكنة بالامس ثم اقالة مدير تلفزيون لانه قال المنتخب المغربي اخرج منتخب اسبانيا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم .لكم الله ياكابرانات الرز والمهلبية

  7. هدا الصحفي كان يدعو لمهاج مة شاحنات المغاربة المتجهة لافريقيا جنوب الصحراء ..لم تشفع له الشيتة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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