سقطت بمنحدر ..وفــ..ـاة مــ..ـأساوية لتلميذة كانت ترعى الأغنام ضواحي الحسيمة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت طفلة مصرعها اليوم الاحد، متأثرة بجروحها إثر سقوطها من منحدر خطير بجماعة شقران ضواحي اقليم الحسيمة.

وبحسب مصادر محلية، فان الأمر يتعلق بطفلة تبلغ من العمر 14 سنة، كان ترعى الغنم، قبل ان تسقط من شجرة في منحدر صخري، أدى الى اصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرأس .

ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة قبل نقلها الى المستشفى، حيث تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي تحت اشراف النيابة العامة .

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