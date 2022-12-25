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سقطت بمنحدر ..وفــ..ـاة مــ..ـأساوية لتلميذة كانت ترعى الأغنام ضواحي الحسيمة

2022-12-25 / 19:50
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت طفلة مصرعها اليوم الاحد، متأثرة بجروحها إثر سقوطها من منحدر خطير بجماعة شقران ضواحي اقليم الحسيمة.

وبحسب مصادر محلية، فان الأمر يتعلق بطفلة تبلغ من العمر 14 سنة، كان ترعى الغنم، قبل ان تسقط من شجرة في منحدر صخري، أدى الى اصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرأس .

ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة قبل نقلها الى المستشفى، حيث تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي تحت اشراف النيابة العامة .

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‫21 تعليقات

  1. رحمة الله على الفقيدة ولتكن هذه الحادثة المأساوية دافعا لمحاربة تشغيل الأطفال وخاصة في العالم القروي ولو من طرف أولياء أمورهم

  5. انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين

  6. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رحمها الله واسكنها الجنة والصبر والسلوان لذويها.

  7. اللهم ارحمها واسكنها الفردوس الأعلى و اجعلها حجابا لوالديها يوم يقوم الحساب،راجين العلي القدير أن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

  10. ان لله وإن اليه راجعون
    لا حول ولا قوة الا بالله
    الصبر والصبر لذويها يارب
    ورحمة الله على المسلمين جميعا

  12. اللهم ارحمها رحمة واسعة واجعل مثواها الجنة إنشاء الله والهم اهلها الصبر والسلوان

  13. رحمة الله عليها..الصبر والسلوان لاسرتها ..لا حول ولاقوة الا بالله..تعازي خالصة..انا لله وانا اليه راجعون..

  19. ‎إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

    ‎”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ”

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