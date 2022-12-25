البابا يدعو في عيد الميلاد لإنهاء الحرب “الهوجاء” بأوكرانيا

هبة بريس - وكالات

توجّه الحبر الأعظم بابا الفاتيكان إلى آلاف المسبحيين الذين تجمّعوا في ساحة القديس بطرس حيث رفع بعضهم الأعلام الأوكرانية قبل أن يبارك “المدينة والعالم”.

وتركز رسالة البابا التي يوجهها يوم عيد الميلاد من شرفة كنيسة القديس بطرس عادة على السلام وتُبث حول العالم.

والتفت البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاما أولا الأحد إلى “الإخوة والأخوات الأوكرانيين الذين عاشوا عيد الميلاد في الظّلام، والبرد (..) بسبب الدمار الذي سبّبته عشرة أشر من الحرب”، مشيرا إلى بلدان عدة تجد صعوبات في عيد الميلاد هذه السنة بينها أفغانستان واليمن وسوريا وبورما إضافة إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ولبنان وهايتي.

ودعا لأول مرّة إلى “مصالحة” في إيران التي تهزّها احتجاجات تقودها النساء منذ ثلاثة أشهر.

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