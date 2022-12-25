حزب “منيب ” يطالب بفتح تحقيق في حادث قارب الموت بقلعة السراغنة

هبة بريس - الرباط

طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة بفتح تحقيق فوري ، بخصوص فاجعة ضحايا قوارب الموت التي راح ضحيتها أزيد من 30 شخصا ينحدر معظمهم من قلعة السراغنة .

ووصف فرع حزب نبيلة منيب بقلعة السراغنة في بيان له ، غرق مركب للمهاجرين في عرض المحيط الأطلسي الذي أدى إلى مقتل وفقدان حوالي 30 ضحية، إلى حد الآن ينتمون إلى إقليم قلعة السراغنة، بالمأساة .

وقال الحزب في بيانه ان اولئك الاشخاص“أغلقت في وجوههم كل آمال العيش الكريم في منطقتهم، ولم يترك فشل وحماقة السياسات الاجتماعية للدولة المغربية الموجهة للشباب، وظروف العيش القاسية في الإقليم، والرشوة والفساد وتجار الانتخابات، من سبيل غير هلاكهم في النهاية”.

وأوضح الحزب أن “شباب منطقة السراغنة يضطرون للجوء إلى هذه الطريق المؤلمة، لأنه لم يجدوا فرصة العيش داخل بلدتهم بسلام وكرامة”، مضيفا و” على الرغم من الخسائر المتزايدة في الأرواح، لم تتخذ السلطات الإقليمية والمنتخبون الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المعاناة التي أصبح الناس يتقبلونها ويتكيفون معها للأسف وكأن زهق أرواح شبابنا شيء مقبول وعادي وتستمر الحياة كما كانت وكأن شيئا لم يحدث”.

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