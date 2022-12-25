حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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كوفيد-19 .. تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

2022-12-25 / 16:30
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 126 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و866 ألف و068 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و101 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و463 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و690 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و260 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و421 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (11) والرباط سلا القنيطرة (2)، وبني ملال خنيفرة (1) وكلميم واد نون (1) وفاس مكناس (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 545 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 9 حالات.

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