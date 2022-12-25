Israelis wave a rainbow flag next to a national flag as they attend a rally against the recent shooting attack in Tel Aviv August 8, 2009. Israel's gay community was rocked by the killing of two people in the homosexual and lesbian youth centre a week ago and the possibility they fell victim to a hate crime in the Jewish state's most freewheeling city. REUTERS/Ronen Zvulun (ISRAEL CRIME LAW CONFLICT)

توبيخ نادر من نتانياهو بعد تصريح “المرضى المثليين”

2022-12-25 / 16:19
0
هبة بريس _ وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، توبيخا نادرا، لحلفائه في الائتلاف الجديد، الأحد، لتصريحهم بأنهم سيدعمون قوانين تسمح بالتفرقة ضد مجتمع الميم، متعهدا بأنه لن يكون هناك أي مساس بحقوقهم من قبل الحكومة المقبلة.

من المقرر أن يشكل نتانياهو الحكومة القومية والدينية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، بمشاركة حزب الليكود الذي يتزعمه، والعديد من الأحزاب المناهضة بشكل علني لمجتمع المثليين.

وأثار هذا مخاوف في أوساط مجتمع الميم في إسرائيل من أن الحكومة الجديدة، المتوقع أن تتولى السلطة في الأسبوع المقبل، سوف تتراجع عن المكاسب الحقوقية التي تحققت للمثليين في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

قالت أوريت ستروك عضوة الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب الأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية، بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفيات.

أضافت ستروك في مقابلة الأحد مع إذاعة ”كان” العامة، أنه ”طالما أن هناك عدد كاف آخر من الأطباء لتقديم الرعاية” ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الصحية المتدينين أن يرفضوا معالجة المرضى المثليين.

من جانبه، قال سيمحا روتمان، وهو عضو آخر في الحزب، إنه ينبغي السماح لأصحاب الأعمال الخاصة، مثل مشغلي الفنادق برفض تقديم الخدمة إلى مجتمع الميم ”إذا كان ذلك يضر بمشاعرهم الدينية”.

في تعليقه، قال نتانياهو إن تصريحات ستروك ”غير مقبولة بالنسبة لي ولأعضاء حزب الليكود”، وإن هذه الحكومة الائتلافية ”لا تسمح بالتمييز ضد المثليين أو الإضرار بحقوقهم في الحصول على الخدمات مثل باقي المواطنين الإسرائيليين”.

كانت الحكومة المنتهية ولايتها اتخذت عدة خطوات محدودة لتعزيز حقوق مجتمع الميم، بما في ذلك إلغاء الحظر على تبرع الرجال المثليين بالدم، وتسهيل إجراءات جراحة تغيير الجنس، واتخاذ موقف واضح ضد “علاج التحويل”، وهي ممارسة مشكوك فيها علميا لاستخدام العلاج من أجل “تحويل” الأشخاص المثليين إلى المغايرة الجنسية، أو التوقعات الجنسية التقليدية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كوفيد-19 .. تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

كوفيد-19 .. تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة…

2022-12-25 / 16:30
Photo of الصحراء المغربية.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون تعقد اجتماعها العادي

الصحراء المغربية.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون تعقد اجتماعها…

2022-12-25 / 16:00
Photo of سلطات بوقنادل تبحث عن إمرأة رمت رضيعتها بحاوية للأزبال

سلطات بوقنادل تبحث عن إمرأة رمت رضيعتها بحاوية للأزبال

2022-12-25 / 15:54
Photo of وكيل الملك بالجديدة يؤسس لتشريع ينص على إجراء وقف البحث في حق المعتقلين السابقين

وكيل الملك بالجديدة يؤسس لتشريع ينص على إجراء وقف…

2022-12-25 / 13:31
Photo of جامعة الكرة تنفي سلفية أبوخلال وتشيد بسلوكه

جامعة الكرة تنفي سلفية أبوخلال وتشيد بسلوكه

2022-12-25 / 13:06
Photo of أميركا أميركا.. إخلاء طائرة ركاب بسبب “دخان لابتوب”

أميركا أميركا.. إخلاء طائرة ركاب بسبب “دخان لابتوب”

2022-12-25 / 12:15
Photo of منظمة تنتقد الأحكام الصادرة بحق مهاجرين عقب” مأساة مليلية”

منظمة تنتقد الأحكام الصادرة بحق مهاجرين عقب” مأساة مليلية”

2022-12-25 / 11:51
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين

2022-12-25 / 11:38
Photo of ليلة عيد الميلاد.. أحوال جوية قاسية تودي بحياة 17 شخصا في أميركا

ليلة عيد الميلاد.. أحوال جوية قاسية تودي بحياة 17…

2022-12-25 / 10:26
Photo of طقس الأحد ..الحالة الجوية باردة نسبيا

طقس الأحد ..الحالة الجوية باردة نسبيا

2022-12-25 / 09:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق