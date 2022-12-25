بوتين مُستعد للتفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

2022-12-25 / 14:48
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هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني بيد أن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الانخراط في محادثات، وفق ما نقلته وكالة رويترز الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما أضاف بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الأحد: “نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه”.

بوتين أردف قائلاً: “أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا”.

ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الروسي عن إمكانية التفاوض على حل الصراع في أوكرانيا المستمر منذ 10 أشهر، إلا أن كييف تصر على أنها لن تقبل التفاوض وتنهي القتال إلا عندما تنسحب القوات الروسية من “المناطق المحتلة”.

تصريحات بوتين تأتي بينما تواصل قواته قصف مناطق في أوكرانيا، إذ قال مسؤولون إن صفارات الإنذار دوت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية، الأحد. وذكرت تقارير أن صفارات الإنذار ربما انطلقت بعد أن حلّقت طائرات روسية في سماء روسيا البيضاء.

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