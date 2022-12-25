أكثر الشعوب العربية هجرة إلى أمريكا لعام 2021

2022-12-25 / 14:23
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هبة بريس _ متابعة

أظهر التقرير السنوي الصادر عن مكتب الشؤون القنصلية الأمريكية أن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عالميا بلغ 285 ألفا، بحثاً عن العيش والعمل والإقامة الدائمة هناك.

وجاءت اليمن في مقدمة ترتيب الدول العربية الأكثر طلباً لتأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، بإجمالي بلغ 4.7 ألف تأشيرة، تلتها المغرب بـ 3.5 ألف تأشيرة، والأردن بـ 2.7 ألف تأشيرة.

وفي ما يأتي إنفوغراف بترتيب الدول العربية في عدد الحصول على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة كما تقدمه عربي 21 :

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