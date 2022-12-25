جامعة الكرة تنفي سلفية أبوخلال وتشيد بسلوكه
هبة بريس _ متابعة
خرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن صمتها بخصوص الاتهامات الموجهة للاعب المنتخب الوطني المغربي زكرياء أبو خلال، واعتناقه للفكر السلفي .
هبة بريس – متابعة
خرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن صمتها بخصوص الاتهامات الموجهة للاعب المنتخب الوطني المغربي زكرياء أبو خلال، واعتناقه للفكر السلفي .
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وقالت الجامعة في بلاغ لها، “على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كاس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال، حيث أبان اللاعب عن سلوك مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي”.
وأضافت الجامعة، أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، ودحض كل الادعاءات الباطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطني.
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3 تعليقات
اللهم ثبتنا في زمان الفتنة وثبت هؤلاء الأسود والكل يعرف أخلاق هؤلاء ويعرف من هم اصحاب هده الجرايد
ايوا ابني غنمان ضراتكم 15 لأم محجبة او واحد المنقبة في الاستقبال الملكي؟ كانو غير 3 د الامهات بلا زيف، هذا هو الشعب المغربي ذو الهوية الإسلامية لا كما تريدون تسويقه. حشركم الله مع فرعون وهامان وجنودهما
سبحان الله أصبح الانتماء و إتباع الصحابة ربمة شنعاء ، عشنا و شفنا ، الله المستعان