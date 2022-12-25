جامعة الكرة تنفي سلفية أبوخلال وتشيد بسلوكه

2022-12-25 / 13:06
3
هبة بريس _ متابعة

هبة بريس – متابعة

خرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن صمتها بخصوص الاتهامات الموجهة للاعب المنتخب الوطني المغربي زكرياء أبو خلال، واعتناقه للفكر السلفي .
.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، “على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبوخلال​، أثناء مشاركته​ صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كاس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة نفيا قاطعا​ الاتهامات الباطلة​ التي طالته​ في هذا المقال​، حيث أبان اللاعب​ عن سلوك​ مثالي إلى جانب زملائه​ من أجل​ تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي”.

وأضافت الجامعة، أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية​ لحماية أعضاء المنتخب الوطني​ لكرة القدم، ودحض​ كل​ ​الادعاءات الباطلة تمس سلوكهم أو حياتهم​ الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حموشي يأمر بصرف مساعدات مالية لمرضى أسرة الأمن الوطني

حموشي يأمر بصرف مساعدات مالية لمرضى أسرة الأمن الوطني

2022-12-25 / 21:50
Photo of “الجوع”يداهم العمال المياومين في جماعة زاكورة

“الجوع”يداهم العمال المياومين في جماعة زاكورة

2022-12-25 / 20:48
Photo of المجلس الوطني للصحافة يستنكر مهاجمة اللاعب زكرياء أبو خلال

المجلس الوطني للصحافة يستنكر مهاجمة اللاعب زكرياء أبو خلال

2022-12-25 / 20:41
Photo of تنسيق أمني بسطات يفكك عصابة اجرامية ويحجز الكوكايين

تنسيق أمني بسطات يفكك عصابة اجرامية ويحجز الكوكايين

2022-12-25 / 20:04
Photo of تعرض مغربي للطعن بكوبنهاغن والسفارة تخرج ببلاغ رسمي

تعرض مغربي للطعن بكوبنهاغن والسفارة تخرج ببلاغ رسمي

2022-12-25 / 19:25
Photo of الحسيمة ..ايقاف 6 أشخاص يتزعمون شبكة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر

الحسيمة ..ايقاف 6 أشخاص يتزعمون شبكة لتنظيم الهجرة السرية…

2022-12-25 / 18:45
Photo of حزب “منيب ” يطالب بفتح تحقيق في حادث قارب الموت بقلعة السراغنة

حزب “منيب ” يطالب بفتح تحقيق في حادث قارب…

2022-12-25 / 18:34
Photo of كوفيد-19 .. تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

كوفيد-19 .. تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة…

2022-12-25 / 16:30
Photo of توبيخ نادر من نتانياهو بعد تصريح “المرضى المثليين”

توبيخ نادر من نتانياهو بعد تصريح “المرضى المثليين”

2022-12-25 / 16:19
Photo of الصحراء المغربية.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون تعقد اجتماعها العادي

الصحراء المغربية.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون تعقد اجتماعها…

2022-12-25 / 16:00

‫3 تعليقات

  1. اللهم ثبتنا في زمان الفتنة وثبت هؤلاء الأسود والكل يعرف أخلاق هؤلاء ويعرف من هم اصحاب هده الجرايد

  2. ايوا ابني غنمان ضراتكم 15 لأم محجبة او واحد المنقبة في الاستقبال الملكي؟ كانو غير 3 د الامهات بلا زيف، هذا هو الشعب المغربي ذو الهوية الإسلامية لا كما تريدون تسويقه. حشركم الله مع فرعون وهامان وجنودهما

  3. سبحان الله أصبح الانتماء و إتباع الصحابة ربمة شنعاء ، عشنا و شفنا ، الله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق