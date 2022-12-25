A JetBlue Airways plane awaits take off at LaGuardia Airport in New York April 5, 2012. Into its second decade, JetBlue is not the darling it once was, with passengers or with Wall Street. Previously known for being inventive, contrarian and taking customer service to a new level, JetBlue has more recently made headlines for long delays that caused passengers to be stranded for hours. To match Feature JETBLUE/ REUTERS/Lucas Jackson (UNITED STATES - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

أميركا أميركا.. إخلاء طائرة ركاب بسبب “دخان لابتوب”

2022-12-25 / 12:15
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هبة بريس

أخلى عمال الطوارئ رحلة تابعة لخطوط “جيت بلو” الجوية في مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك نتيجة انبعاث دخان من جهاز حاسوب محمول على متن الطائرة مساء السبت، حسبما قال مسؤولون.

وأبلغ طاقم الرحلة 662 التابعة لخطوط “جيت بلو” عن الدخان المنبعث من الحاسوب في المقصورة بعد هبوط الطائرة القادمة من بربادوس حوالي الساعة الثامنة مساء، وفقا لقناة “دبليو ايه بي سي” التلفزيونية.

وكان هناك 167 شخصا على متن الطائرة، وتم إجلاؤهم باستخدام مزلقة الطوارئ.

وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

من جانبه قال رجل كان جالسا في الصف الأول لشبكة “سي بي أس نيوز” إن قائد الطائرة قام من مقصورته عند اكتشاف الحريق، وأمسك بمطفأة حريق، وكان الرجل مذهلا، وأطفأ النار”.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق حتى الآن، ولم تذكر الشبكة تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

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