درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين

هبة بريس

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الإثنين 26 دجنبر، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

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– وجدة 11 …….21

– بوعرفة 03…….17

– الحسيمة 09…….19

– تطوان 08……….18

– سبتة المحتلة 09…….16

– مليلية المحتلة 08…….20

– طنجة 11…………19

– القنيطرة 09………22

– الرباط 11 ……….. 24

– الدار البيضاء 13……25

– الجديدة 14………..27

– سطات 12 ……… 25

– آسفي 12 ………..27

– خريبكة 08 ………. 22

– بني ملال 06 ……..21

– مراكش 09………..26

– مكناس 08……….. 22

– فاس 08…………..21

– إفران 01…………..16

– تاونات 07………….21

– الرشيدية 05…….. 17

– ورزازات 04……… 17

– أكادير 14……….. 26

– الصويرة 11………27

– العيون 13………. 28

– السمارة 12……..26

– الداخلة 13……….27

– أوسرد 14……….. 26

– لكويرة 15……….. 24

– ميدلت 01………. 16

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