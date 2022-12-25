درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين
هبة بريس
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الإثنين 26 دجنبر، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
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– وجدة 11 …….21
– بوعرفة 03…….17
– الحسيمة 09…….19
– تطوان 08……….18
– سبتة المحتلة 09…….16
– مليلية المحتلة 08…….20
– طنجة 11…………19
– القنيطرة 09………22
– الرباط 11 ……….. 24
– الدار البيضاء 13……25
– الجديدة 14………..27
– سطات 12 ……… 25
– آسفي 12 ………..27
– خريبكة 08 ………. 22
– بني ملال 06 ……..21
– مراكش 09………..26
– مكناس 08……….. 22
– فاس 08…………..21
– إفران 01…………..16
– تاونات 07………….21
– الرشيدية 05…….. 17
– ورزازات 04……… 17
– أكادير 14……….. 26
– الصويرة 11………27
– العيون 13………. 28
– السمارة 12……..26
– الداخلة 13……….27
– أوسرد 14……….. 26
– لكويرة 15……….. 24
– ميدلت 01………. 16
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