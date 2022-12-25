القاهرة.. إصابة 27 مشجعا في انهيار مدرج بملعب لكرة السلة

2022-12-25 / 10:49
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هبة بريس

تسبب انهيار جزء من مدرج بملعب لكرة السلة بالقاهرة في إصابة 27 مشجعا خلال المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والاتحاد الإسكندري، أمس السبت، برسم الكأس السوبر المصرية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، إن الحصيلة الأولية للحادث، الذي وقع بمدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة ، تشير إلى “إصابة 27 شخصا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة”، مضيفا أنه تم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و9 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وقرر الاتحاد المصري للعبة إلغاء المباراة دون الإعلان عن موعد استكمالها أو إعادتها بالكامل.

وكانت قاعة “حسن مصطفى” قد تم افتتاحها قبل عامين لاستضافة نهائيات كأس العالم التي نظمتها مصر مطلع عام 2021.

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