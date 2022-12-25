A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

بالأمم المتحدة.. المملكة تعزز مكتسباتها في قضية الصحراء المغربية

2022-12-25 / 10:45
11
هبة بريس _ الرباط

بإرادة راسخة والتزام ثابت من جميع مكوناته، يواصل المغرب مسيرته بحزم وثبات نحو ترسيخ وحدته الترابية، التي يعززها دعم دولي مطرد، لا لبس فيه، للحقوق التاريخية والمشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.

وفي مقاربته الرامية للدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى، التي تستمد جوهرها من الرؤية المتبصرة والاستشرافية للملك محمد السادس، يعتمد المغرب على عمل دبلوماسي استباقي وفاعل.

وبفضل هذه الرؤية التي تمت صياغتها بعزم وإيمان، تمكن المغرب من ترسيخ مكتسباته خلال سنة 2022 داخل هيئة الأمم المتحدة. ففي قراره رقم 2654 الذي اعتمده في أكتوبر الماضي، كرس مجلس الأمن بشكل لا رجعة فيه سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

ورغم رفض الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، فقد عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة هذا الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما تجسد من خلال التعبير الصريح عن الدعم “القوي والواضح والرسمي” من طرف أزيد من 90 دولة للمبادرة المغربية، وكذلك من خلال افتتاح 30 دولة أخرى قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد لمغربية الصحراء.

وهكذا، تم تجديد التأكيد على هذا التكريس الواضح من قبل العديد من الدول والمجموعات الإقليمية ومقدمي الملتمسات الذين تعاقبوا على منصة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتعبير عن دعمهم للعملية السياسية الأممية وإبراز الجهود الصادقة والجدية للمغرب، والتي يجسدها مخطط الحكم الذاتي.

طيلة شهر أكتوبر وأوائل نونبر، أعرب سفراء وممثلو الوفود والتجمعات الإقليمية أيضا عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما أبرزوا وجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للصراع الإقليمي حول الصحراء، فضلا عن دينامية التنمية الشاملة التي يشهدها هذا الجزء من المملكة.

وفي القرار ذاته الذي اعتمده، أكد المجلس، مجددا، على دور الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وحثها على التعاون والالتزام مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار العملية السياسية للموائد المستديرة بروح من التوافق والواقعية حتى استكمال هذه العملية.

ومن خلال هذا القرار الجديد، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه الثابت، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.

وفي هذا الصدد، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بعد اعتماد القرار رقم 2654، أن هذا “التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018”.

وفي السياق ذاته، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الأخير، تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي.

ولم يتضمن هذا القرار، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فضلا عن ذلك، يفضح هذا القرار أكاذيب الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، واصفا قضية الصحراء المغربية بأنها “نزاع” إقليمي بين المغرب والجزائر وليس إطلاقا بقضية “إنهاء الاستعمار” المزعومة.

كل هذه الإنجازات، التي تعزز مكتسبات المغرب، تجسد إصرار المملكة والتزامها القوي بالدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الكاملة والتامة على أقاليمها الجنوبية.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يمنح الأردنيين التأشيرة الإلكترونية

المغرب يمنح الأردنيين التأشيرة الإلكترونية

2022-12-26 / 11:31
Photo of احتجاجات بمدن مغربية لإسقاط ” التطبيع “

احتجاجات بمدن مغربية لإسقاط ” التطبيع “

2022-12-25 / 11:16
Photo of الملك يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد استقلال بلاده

الملك يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد استقلال…

2022-12-24 / 13:25
Photo of إصدار قانون المالية 2023 بالجريدة الرسمية

إصدار قانون المالية 2023 بالجريدة الرسمية

2022-12-24 / 11:30
Photo of بوريطة يتباحث مع نائب وزير الشؤون الخارجية القرغيزي

بوريطة يتباحث مع نائب وزير الشؤون الخارجية القرغيزي

2022-12-23 / 21:23
Photo of بوريطة يتباحث مع نائب وزير الشؤون الخارجية القرغيزي

بوريطة يتباحث مع نائب وزير الشؤون الخارجية القرغيزي

2022-12-23 / 15:25
Photo of “تبون” ينفي وجود أية وساطة مع المغرب

“تبون” ينفي وجود أية وساطة مع المغرب

2022-12-22 / 19:23
Photo of “مندوبية “..تقرير “أمنيستي” بشأن “أحداث مليلية” يفتقد لـ”الموضوعية”

“مندوبية “..تقرير “أمنيستي” بشأن “أحداث مليلية” يفتقد لـ”الموضوعية”

2022-12-22 / 19:08
Photo of بالأسماء.. هؤلاء من عينتهم الحكومة لشغل مناصب عليا في وزارات مختلفة

بالأسماء.. هؤلاء من عينتهم الحكومة لشغل مناصب عليا في…

2022-12-21 / 17:58
Photo of الحكومة تخرج لحيز الوجود هيئة لتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية

الحكومة تخرج لحيز الوجود هيئة لتتبع نجاعة أداء المؤسسات…

2022-12-21 / 17:43

‫11 تعليقات

  1. اللهم احفظ بلدنا وشعبنا وتحية كبيرة الديبلوماسية المغربية الحكيمة والقيادة الشريفة..

  2. الصحراء مغربية وتبقى مغربية ابا عن جد وشعارنا الخالد. الله. الوطن. الملك.

  3. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اللهم احفظه وانصره نصرا عزيزا..

  4. موقف المغرب واضح امام الأمم المتحدة والذي يؤكد ان الصحراء مغربية وتبقى مغربية..

  5. عصابة البوليساريو والجزائر منذ القدم وهي تحاول التضليل الإعلامي والعالمي من اجل اخذ اراضي ليس في ملكيتها ..

  7. نتمنى ان ينتهي مسلسل المفاوضات التي اطلقتها الامم المتحدة وان تسلم الصحراء للمغرب ..

  9. يجب احترام الشرعية الدولية من قبل الجزائر التي تمول الحملات إعلامية كاذبة من اجل النيل بالصحراء الغربية المغربية .

  11. يجب ان نتعايش مع المشكل المفتعل الذي طال أمده
    فلنتخطى كل هذه الوسائل ونقرر ما هو أصلح وأنجع
    تعلمون ان النفاق ولأستغلال موجود في عالمنا الحاضر دولة تعترف ودولة تسحب الأعتراف وأخرى تنقلب على ما تعهدة به، أي عالم المصالح والرشاوي وشراء الذمم! ومع ذلك أعتقد ان الحل في يد الأتحاد الأفريقي اذا حصلنا على تأييد غالبية الدول الأفريقية نكون قد إنتصرنا ب مائة في مائة %100!. لكن القوة ولأعتماد على النفس هو الأهم اذن السلاح الحديثة للغاية والتدريب الجيد واليقظة!.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق