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طقس الأحد ..الحالة الجوية باردة نسبيا

2022-12-25 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والجنوب- الشرقي للبلاد، مع تكون صقيع محلي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية بالقرب من بعض السواحل الشمالية.

كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد، شمال الأقاليم الجنوبية، الأطلس، والمنطقة الشرقية مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و06 درجات بالريف، الهضاب العليا الشرقية، وكذا بالأطلس وسفوحه الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالجنوب-الشرقي، هضاب الفوسفاط ووالماس، السايس، وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 11 و17 درجة بالأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 09 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا فوق معظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور ،وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين الجرف والصويرة .

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