صفرو.. انتحار أستاذ للفلسفة شنقا داخل منزله .
هبة بريس – صفرو
اهتزت مدينة صفرو مساء اليوم السبت, على وقع انتحار أستاذ شنقا داخل منزله بحي مساي بالمدينة.
وحسب مصدر “هبة بريس”، فالهالك يشتغل أستاذا للفلسفة بثانوية الأميرة لالة سلمى التأهيلية بمدينة صفرو وكان يعاني من اضطرابات نفسية.
وفور علمها بالحادث انتقلت على الفور السلطات الأمنية للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بالغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات الوفاة .
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15 تعليقات
ان لله وان الية راجعون مافهمتش علاش ولات حالات الانتخار كتيرة
لاحول ولا قوة الا بالله،الله ارحمه
حالات الانتحار في ارتفاع 😔
من المؤلم أن يبلغ اليأس من شبابنا مبلغه 😔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إن لله وإن إليه راجعون
مؤلم جدا سماع هاته الأخبار، ظاهرة في تنام، لطفك يارب
مؤلم جدا سماع هاته الأخبار، ظاهرة في تنام، لطفك يارب
سلامتك يا رب . هل بلغ اليأس مبلغه من شبابنا؟ انتحار تلو الاخر. و ما اسباب ذالك؟.
رحمهم الله جميعا
لطفك يا رب العالمين الله يرحمو يا ربي
بنادم مقهور وباغي مستقبل الضروف ممفراش اسعار في ارتفاع
علم الله به مسكين لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ربنا لاتحملنا مالاطاقة لنا به
يا لطيف الله ارحمو ايغفر ليه اصبر اهلو يارب
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان وارحمه وارحم جميع موتى المسلمين
لاحول ولاقوه الابالله .الله يرحمو ويغفر ليه.وهو يعلم وانتم لاتعلمون صدق الله العظيم
اللهم ارحمه برحمته الواسعة و أسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
إن لله وإن إليه راجعون.