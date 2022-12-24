صفرو.. انتحار أستاذ للفلسفة شنقا داخل منزله .

هبة بريس – صفرو

اهتزت مدينة صفرو مساء اليوم السبت, على وقع انتحار أستاذ شنقا داخل منزله بحي مساي بالمدينة.

وحسب مصدر “هبة بريس”، فالهالك يشتغل أستاذا للفلسفة بثانوية الأميرة لالة سلمى التأهيلية بمدينة صفرو وكان يعاني من اضطرابات نفسية.

وفور علمها بالحادث انتقلت على الفور السلطات الأمنية للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بالغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات الوفاة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0