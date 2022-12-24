طنجة ..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبس بتلقي رشوة
هبة بريس - مكتب طنجة
أوقفت المصالح الأمنية بطنجة أمس الجمعة، عون سلطة برتبة “شيخ” متلبسا بتلقي رشوة من عند أحد الأشخاص مقابل وثيقة إدارية .
وبحسب مصادر “هبة بريس”، فان الأمر يتغلق بعون سلطة يعمل بالملحقة الادارية 21 التابعة للدائرة الحضرية مرس الخير الحي الحسني ، حيث قام باشتراط مقابل مادي مقابل وثيقة ادارية، مادفع بالضحية الى ربط الاتصال بالرقم الاخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة .
وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة ، وبناء على تعليمات النيابة العامة ، نصبت كمين لعون السلطة حيث تم توقيفه متلبسا بتلقي مبلغ مالي ليتم اعتقاله واقتياده الى ولاية أمن طنجة قصد تعميق البحث معه .
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9 تعليقات
عون سلطة غير ضحية
مرتشي شد مرتشي
خاص حلول لتغيب الموظفين و تقاعسهم عن العمل
هل هناك حماية للمبلغين عن الرشوة
المشكل ليس فس التبليغ لكن في المحاسبة فكم من حالة ضبطت و تم الإفراج عنه و تبرأته إذن ما الفائدة من التبليغ بدون عقاب ؟؟؟؟
واريد ان اضيف اننا هنا في مدينة الناظور اذا لم تعطي رشوة فاقسم انك لن تحقق اي شيء
هادشي غير هدرة خاوية لي بلغ بشي رشوة امشي الحبس هدا هو القانون ولي صور نساء الدرك او نساء الشرطة في حالة التلبس بالرشوة امشي الحبس هههه زوينة هادي
االرشوة في المعرب شيء جاري به العمل.فصعب عليكم القضاء عليها بسهولة وقد يكون مستحيلا….علا حقاش حنا المغاربة كانسميوها قهوة ماشي رشوة.
اريد رقم للتبليغ على الغش وكذلك على الزيادة بالاثمان