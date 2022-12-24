طنجة ..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبس بتلقي رشوة

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت المصالح الأمنية بطنجة أمس الجمعة، عون سلطة برتبة “شيخ” متلبسا بتلقي رشوة من عند أحد الأشخاص مقابل وثيقة إدارية .

وبحسب مصادر “هبة بريس”، فان الأمر يتغلق بعون سلطة يعمل بالملحقة الادارية 21 التابعة للدائرة الحضرية مرس الخير الحي الحسني ، حيث قام باشتراط مقابل مادي مقابل وثيقة ادارية، مادفع بالضحية الى ربط الاتصال بالرقم الاخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة .

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة ، وبناء على تعليمات النيابة العامة ، نصبت كمين لعون السلطة حيث تم توقيفه متلبسا بتلقي مبلغ مالي ليتم اعتقاله واقتياده الى ولاية أمن طنجة قصد تعميق البحث معه .

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