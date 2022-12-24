نسخة من توراة تعود ل700 سنة

تركيا .. ضبط نسخة من توراة مهربة من سوريا تعود إلى 700 سنة

2022-12-24 / 20:32
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات التركية عن ضبط نسخة من توراة تعود إلى 700 سنة تم تهريبها من سوريا.

وأوضحت السلطات أنه تم ضبط هذه النسخة خلال الأسبوع الجاري في ولاية غيرسون، عند محاولة بيعها مقابل مليون ونصف المليون دولار.

وأشارت إلى أن هذه التوراة مصنوعة من جلد الغزال وُكتبت أحرفها بالذهب، وحجمها بحجب دفتر الجيب، مسجلة أن عمرها يقدر بنحو 700 عام.

وتم اعتقال شخص بتهمة انتهاك القانون التركي لحماية الأصول الثقافية والطبيعية، في حين أرسلت نسخة التوراة إلى إسطنبول لعرضها على الخبراء.

وتقوم السلطات التركية بشن حملات أمنية على مهربي الآثار، حيث غالبا ما يتم الإعلان عن ضبط وحجز عدد من القطع الأثرية.

وتعود آخر عملية من هذا القبيل إلى أمس الجمعة، حيث حجزت فرق الأمن 431 قطعة لعملات معدنية قديمة في إسطنبول.

ويعتقد أن هذه القطع تعود للحقب اليونانية والرومانية والبيزنطية والعثمانية، إضافة إلى 16 رأس سهم، وقلادة.

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