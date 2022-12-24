قتـ..ـلى جراء عاصفة شتوية “تاريخية” تضرب أجزاء واسعة من أمريكا

هبة بريس - وكالات

أسفرت العاصفة الشتوية الشديدة التي ضربت أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة عن مقتل 15 شخصا على الأقل. وبحسب شبكة (سي إن إن)، تسببت العاصفة كذلك في انقطاع الكهرباء عن 1.7 مليون منزل ومتجر في أنحاء البلاد.

وأدت العاصفة إلى توقف الرحلات الجوية وخلو الطرق من المسافرين وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت (24 ديسمبر 2022).

وأدت هذه العاصفة إلى فوضى في قطاع النقل في وقت يحتاج ملايين الأمريكيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد الميلاد ونهاية السنة.

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