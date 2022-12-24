مع اقتراب رأس السنة الميلادية ..إجراءات أمنية استباقية بمختلف مدن الممملكة

2022-12-24 / 20:10
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هبة بريس - الرباط

على بعد أيام قليلة من حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، تكثف المديرية العامة للامن الوطني جهودها الاستباقية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف مدن المملكة.

وتمثل السدود القضائية والإدارية ونقاط المراقبة المتواجدة بمداخل المدن والمحاور الطرقية الرئيسية، والتي يشرف عليها عناصر من الشرطة القضائية وشرطة المرور، إحدى أبرز الآليات الاستباقية التي توظفها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، من خلال تفتيش السيارات المشبوهة وتنقيط والتحقق من هويات مستعملي الطريق.

كما يتم، بهذه المناسبة، تكثيف دوريات المراقبة بمختلف شوارع وأحياء مدن المملكة بغرض الحيلولة دون وقوع جرائم وتعزيز الشعور بالأمن.

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‫10 تعليقات

  4. تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهوداتهم المبذولة من اجل حماية الوطن والمواطن..

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