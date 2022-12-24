حاليلوزيتش : المغاربة نزعوا مني كبريائي.. ولا شيء يستطيع تخفيف الألم الذي أشعر به

هبة بريس - القسم الرياضي

تحدث وحيد حاليلوزيتش المدرب السابق للمنتخب الوطني لأول مرة، بعد إنجاز أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم.

وقال حاليلوزيتش : “لقد نزعوا مني كبريائي، لا أستطيع مسامحتهم، لأنني كنت أستحق تدريب المنتخب بعد إيصالي له المونديال”.

وتابع : “كانت لتكون طريقة مثالية لاختتام مسيرتي كمدرب بعد ذلك”.

وأتم: “لا شيء يستطيع تخفيف الألم والمرارة التي أشعر بها، ما فاتني بهذا المونديال الذي لطالما حلمت بلعبه”.

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