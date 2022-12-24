عزوف المغاربة عن شراء الدجاج بسبب الغلاء يدفع المهنيين إلى خفض الأسعار

2022-12-24 / 19:41
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هبة بريس - الرباط

قالت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم أن الطلب على الدجاج في الأسواق المحلية متواضع وأقل من المعدل الطبيعي، الأمر الذي أدى الى وفرة في الإنتاج وانخفاض غير مسبوق في الأسعار.

وأضافت الجمعية أن ضعف المجازر الصناعية في امتصاص هذا الفائض، كما كان موعودا به عند التوقيع على العقدتين الإطار، يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر فيما يتعلق بقطاع الدواجن ، مشيرة الى ان تكلفة الإنتاج بقيت ثابتة، مطالبة الحكومة بالتدخل لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودة هذه الأخيرة، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة.

واعتبرت الجمعية أن هذه الخسائر تلاحق مربي الدجاج، مطالبين بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة، لإنقاذ المربي، ومعالجة الاختلالات والاحتكار الذي يعرفه القطاع.

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‫10 تعليقات

  1. أتمنى المزيد من العزوف في كل المواد التي عرفت زيادة صاروخية وهذا هو سلاح المواطن البسيط المغلوب على أمره.

  2. إرتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات واللحوم الحمراء والبيضاء المواطن لم يستطع تحمل ذالك..

  3. هناك العديد من مهني الدجاج يستغلون هذه الظرفية الصعبة لتحقيق أرباح خيالية ..

  4. سبب ارتفاع ثمن الدجاج يرجع إلى الاعلاف وارتفاع التكاليف تربية الدواجن..

  5. نتمنى ان تعود الاسعار كما كانت سابقا لان ذالك تسبب في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين..

  6. اين البرلمان ممثلوا الشعب ؟! اين الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ؟! الكل في سبات عميق..

  9. عدم تدخل الدولة لضبط الاسعار يجعل العديد من مهني سوق الدواجن يتلاعبون بأثمنة الدواجن..

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