عزوف المغاربة عن شراء الدجاج بسبب الغلاء يدفع المهنيين إلى خفض الأسعار

2022-12-24 / 19:41
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هبة بريس - الرباط

قالت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم أن الطلب على الدجاج في الأسواق المحلية متواضع وأقل من المعدل الطبيعي، الأمر الذي أدى الى وفرة في الإنتاج وانخفاض غير مسبوق في الأسعار.

وأضافت الجمعية أن ضعف المجازر الصناعية في امتصاص هذا الفائض، كما كان موعودا به عند التوقيع على العقدتين الإطار، يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر فيما يتعلق بقطاع الدواجن ، مشيرة الى ان تكلفة الإنتاج بقيت ثابتة، مطالبة الحكومة بالتدخل لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودة هذه الأخيرة، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة.

واعتبرت الجمعية أن هذه الخسائر تلاحق مربي الدجاج، مطالبين بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة، لإنقاذ المربي، ومعالجة الاختلالات والاحتكار الذي يعرفه القطاع.

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