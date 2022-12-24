وزارة الأوقاف : غدا الأحد أول أيام جمادى الثانية
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ هو يوم غد الأحد 25 دجنبر 2022 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 جمادى الأولى 1444 هـ موافق 24 دجنبر 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :
“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 جمادى الأولى 1444 هـ موافق 24 دجنبر 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه، فإن فاتح شهر جمادى الآخرة هو يوم غد الأحد 25 دجنبر 2022 م.
أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.
17 تعليقات
اللهم ادخله علينا جميعا بالخير والبركات والمسرات ..
❤❤❤كل عام وانتم بخير❤❤❤
آمين يارب العالمين
اللهم اهله بالرحمة وراحة البال ،وخاصة الصحة وصفاء القلوب ،امييين.
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
اللهم ٱمين يارب العالمين
اللهم أمين يارب العالمين..ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار.
لن يحصل علي هده ابدا لان العنصرية في اوروبا كبيرة جدا علي للاعبين والمدربين الافارقة
. بنضر الي احصائته اول مره فريق عربي يصل الي ماوصل اليه في المونديال واضف تتويجه الوداد بالابطال . وبعناصر متواضعه ليس لها اسم كبير علي غرار بيب غورديولها وانشلوتي وكلوب الذين يمتلكون اقوي لاعبين
بالتوفيق ان شاء الله وهذا يدل الاعتماد علي المدرب الوطني افضل من الاجنبي
اللهم اهله على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالشفاء والخير والرفع وعلى الشعب المغربي..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا يارب العالمين..
اللهم احفظ الأمة العربية والإسلامية واجمع شمل العرب ..
كل عام والشعب المغربي بالف خير..
اللهم أمين يارب العالمين..
يارب اجمع شمل الدول العربية وتجعلها بداية فرح ..
موفقين في عملكم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية..
اللهم اشفي جلالة الملك محمد السادس نصره الله..