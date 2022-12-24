وزارة الأوقاف : غدا الأحد أول أيام جمادى الثانية

هبة بريس -

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ هو يوم غد الأحد 25 دجنبر 2022 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 جمادى الأولى 1444 هـ موافق 24 دجنبر 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 جمادى الأولى 1444 هـ موافق 24 دجنبر 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر جمادى الآخرة هو يوم غد الأحد 25 دجنبر 2022 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.

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