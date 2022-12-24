وليد الركراكي ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم

هبة بريس - الرياضة

وضع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS)، الناخب الوطني وليد الركراكي ضمن لائحة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم.

وجاء وضع وليد الركراكي ضمن قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم بعد الإنجازات الكروية التي حققها مع الوداد والمنتخب الوطني ،حيث تم ادراج اسم الركراكي الى جانب 14 مدربا آخرين .

ومن بين المدربين المرشحين لهذه الجائزة، مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، والألماني يورغن كلوب (م. ليفربول)، الإسبانيان بيب غوارديولا (م. مانشستر سيتي) وأوناي إيمري (م. أستون فيلا).

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