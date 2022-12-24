محمد اوزين

الحركة الشعبية تجدد دعوتها لإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

2022-12-24 / 18:56
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هبة بريس - الرباط

جدد حزب الحركة الشعبية، مطالبته باقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية بالمغرب وذلك على بعد أسبوعين من هذا الموعد.

وقال حزب الحركة الشعبية في بلاغ أمانته العامة، أمس الجمعة ، أنه يتقدم إلى كافة المغاربة بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة السنة الميلادية التي ستحل بعد أيام قليلة كما يغتنم الحزب الفرصة لتجديد مطلبه وتطلعه إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية والتي ستحل بعد أقل من أسبوعين”.

ودعا الحزب الى بلورة “سياسة وطنية لغوية وثقافية تترجم أحكام الدستور في مجال الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد، سياسة عمومية تجسد عمليا قيم تمغربيت بعمقها الامازيغي وأبعادها الإسلامية والعربية وروافدها الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية والتي كانت مناسبة المونديال فرصة أخرى لترجمتها وتسويقها في مختلف القارات وعبر مختلف القنوات”

وأكد حزب أوزين على ضرورة استلهام المؤسسات لدروس المشاركة المغربية بمونديال قطر 2022، منوها بالدهم الملكي للمرأة المغربية من خلال استقبال أمهات اللاعبين.

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‫6 تعليقات

  2. باش غادي يفيدنا هاد الاحتفال.ممكن توضحو لنا مزاياه على المواطن المقهور على امره. الله يعطينا وجهكم .

  4. الأمازيغ تاريخهم يتكلم عليهم وفي البلدان العربية يعتبرون الأمازيغ أميين ولا قيمة لهم

  5. يحتفل المغاربة بعيد رأس السنة الهجرية المرتبطة بالدين الاسلامي وغير مرتبطة بعرق او لغة او ثقافة معينة.13 يناير احتفال شعبي مرتبط بالسنة الفلاحية وهذا ماعاشه المغاربة منذ زمن بعيد.راس السنة الأمازيغية من هذا المطلق لا اساس له وهي دعوة عنصرية تفرق المغاربة وتصنفهم حسب عرفهم والدين والوطن يجمعنا

  6. حزب لا يمثل العرب وهو دو نهج عنصري في مؤسساته واعضائه…! ويقتات وتقوى بالاصوات بالبوادي العروبية ؟؟نتمنى أن تصل الرسالة .

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