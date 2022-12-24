الصورة تعبيرية

جنوب إفريقيا .. تسعة قــ..ـلى في انفــ…ـجار صهريج للغاز

2022-12-24 / 18:38
7
هبة بريس - وكالات

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات من بينهم عناصر إطفاء، اليوم السبت ، جراء انفجار صهريج للغاز تحت جسر للسكك الحديدية في مدينة بوكسبرج بجنوب إفريقيا، وفق وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران في صهريج شاحنة تحت الجسر قبل وقوع انفجار ضخم.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء، إن الصهريج كان مُحملا بـ 60 ألف لتر من الغاز المسال، وأن الشاحنة جاءت من جنوب شرق البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصــ..ـرع شاب غرقا بسد ضواحي شفشاون

مصــ..ـرع شاب غرقا بسد ضواحي شفشاون

2022-12-24 / 18:18
Photo of تفاصيل رسمية حول اندلاع حريق بمستودع للغاز بمدينة المحمدية

تفاصيل رسمية حول اندلاع حريق بمستودع للغاز بمدينة المحمدية

2022-12-22 / 22:15
Photo of العثـ..ـور على دركي متقاعد جثــ..ـة هامدة داخل شقته بطنجة

العثـ..ـور على دركي متقاعد جثــ..ـة هامدة داخل شقته بطنجة

2022-12-22 / 17:40
Photo of طنجة ..تسرب للغاز ينهي حياة 4 اشخاص من أسرة واحدة

طنجة ..تسرب للغاز ينهي حياة 4 اشخاص من أسرة…

2022-12-22 / 15:34
Photo of التشريح الطبي يؤكد انتحار موثقة بفاس بمادة سامة.

التشريح الطبي يؤكد انتحار موثقة بفاس بمادة سامة.

2022-12-18 / 13:06
Photo of مواطن يلقى م__صرعه عقب سقوط عرضي بالجديدة

مواطن يلقى م__صرعه عقب سقوط عرضي بالجديدة

2022-12-18 / 12:38
Photo of هزة أرضية تضرب عرض ساحل إقليم أكادير.

هزة أرضية تضرب عرض ساحل إقليم أكادير.

2022-12-18 / 10:08
Photo of فاس.. مصرع موثقة بعد سقوطها من الطابق السادس في ظروف غامضة

فاس.. مصرع موثقة بعد سقوطها من الطابق السادس في…

2022-12-16 / 16:56
Photo of البيضاء.. مصرع 3 أشخاص إثر انهيار واجهة منزل

البيضاء.. مصرع 3 أشخاص إثر انهيار واجهة منزل

2022-12-15 / 11:01
Photo of فقدان بحارين إثر غرق قاربهما في سواحل الجديدة

فقدان بحارين إثر غرق قاربهما في سواحل الجديدة

2022-12-14 / 10:13

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق