جنوب إفريقيا .. تسعة قــ..ـلى في انفــ…ـجار صهريج للغاز

هبة بريس - وكالات

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات من بينهم عناصر إطفاء، اليوم السبت ، جراء انفجار صهريج للغاز تحت جسر للسكك الحديدية في مدينة بوكسبرج بجنوب إفريقيا، وفق وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران في صهريج شاحنة تحت الجسر قبل وقوع انفجار ضخم.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء، إن الصهريج كان مُحملا بـ 60 ألف لتر من الغاز المسال، وأن الشاحنة جاءت من جنوب شرق البلاد.

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