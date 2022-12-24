رئيس “الفيفا” يُثني على الانجاز التاريخي للأسود بمونديال قطر
هبة بريس - الرياضة
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، ان المنتخب الوطني لكرة القدم أضحى مصدر فخر لافريقيا والعالم العربي ، بعد الانجاز التاريخي الذي حققه بمونديال قطر عقب صعوده للمربع الذهبي .
وقال انفانيتو في منشور له على إنستغرام اليوم السبت 24 دجنبر، “الوقت يمضي بسرعة! منذ أسبوعين من اليوم، رأينا المغرب يصنع التاريخ كأول دولة أفريقية وأول دولة عربية تصل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم”.
ونوه إنفانتينو بالجماهير المغربية، بقوله “مع كرة القدم الرائعة والطريقة التي احتضن بها مشجعوهم حول العالم البطولة، جسد المغرب المعنى الحقيقي لكأس العالم فيفا لكرة القدم”.
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9 تعليقات
منتخبنا كان ممتعا ولاكن الفيفا لها رأي آخر والله يدير الخير.
لقد قدم المنتخب المغرب مستوى يفتخر به بالاخص حكيمي وزياش وواناحي وحارس المرمر بونو لكن هناك لاعب اعتبرهُ محرك الفريق هو سفيان امرابط الذي ظلم من قبل الاعلام ورواد المواقع
المنتخب المغربي قدموا كل شئ جميل وما انصفتموهم عار عليكم يا فيفا بونو افضل حارس مرمى في المونديال ولم يأخذ حقه
كل شيء تطور في كرة القدم الا التحكيم لا زال ظالما
الفيفا تحاول إرضاء المغرب بأي طريقة في المدح فقط بعد كل ماحصل
صحيح واحسن تنظيم كأس العالم في تاريخ بدون كدب
لا تجاميلينا لن ننسى ضربات الجزاء ولن ننسى كل مرة ضربات الجزاء لميسي حنا معليناش الله
متحاولوش تسكتوا المغاربه بالكلام المعسول كان هناك ضربتي جزاء لصالح المغرب لكن الحكم لم يرد او الفيفا لم ترد لاي بلد عربي ان يكون في المرتبه الثالثه عالميا حرمان بحد ذاته
تمت الكولسة بنجاح واخرجونا من المنافسة و الآن يشكرنا كأنه لم يحصل أي شئ
النفاق بعينه