مصــ..ـرع شاب غرقا بسد ضواحي شفشاون

2022-12-24 / 18:18
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شاب مصرعه ، صباح اليوم السبت ، غرقا في حقينة سد بمنطقة بني ريال جماعة باب برد ضواحي شفشاون .

وبحسب مصادر محلية فان الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر حوالي 36 سنة،، سقط وسط البركة المائية قبل أن يلقى مصرعه غرقا ، وهو الحادث الذي استنفر السلطات المحلية .

وقد حضرت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي ، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الشاب نحو مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بشفشاون .

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‫10 تعليقات

  1. اللهم اغفر له و ارحمه وارزق اهله ود ويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

  8. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

  10. قال الله كل نفس ذائقت الموت وإنماتوفون اجوركم يوم القيامه فمن زوحزحاعن النار وإودخل الجنه فقدفاز وماالحياة إلامتاع الغرور

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