مصــ..ـرع شاب غرقا بسد ضواحي شفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شاب مصرعه ، صباح اليوم السبت ، غرقا في حقينة سد بمنطقة بني ريال جماعة باب برد ضواحي شفشاون .

وبحسب مصادر محلية فان الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر حوالي 36 سنة،، سقط وسط البركة المائية قبل أن يلقى مصرعه غرقا ، وهو الحادث الذي استنفر السلطات المحلية .

وقد حضرت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي ، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الشاب نحو مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بشفشاون .

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