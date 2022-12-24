الوكالة الوطنية لتقنين “الكيف” تمنح تراخيص جديدة للاستعمالات المشروعة

2022-12-24 / 18:07
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هبة بريس - الرباط

منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في الأسابيع الأخيرة ، تراخيص إضافية متعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لفاعلين بالمجال .

وقال رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، رضوان ربيع، في تصريح لموقع الاذاعة الوطنية إن الوكالة منحت ثلاثة تراخيص لفاعلين في المجال، حيث يرتقب أن تبدأ الزراعات في أبريل المقبل، مضيفا أنه يُنتظر أن يتم جني أول محصول ابتداء من شهر يونيو.

وأوضح المتحدث أنه بعد الجني ستبدأ الشركات المعنية في تحويل القنب إلى كل ما يتعلق بالأدوية ومواد التجميل، مشددا على أن “بداية التقنين صعبة، لكنها ناجحة بحسب ما رأيناه، والأمور تسير وفق المرسوم له”.

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