رياض محرز يهدي قميصه لشقيقة وليد الركراكي

2022-12-24 / 17:01
1
هبة بريس - وكالات

حرص النجم الدولي الجزائري رياض محرز على تقديم هدية لشقيقة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أقيمت مساء الخميس 22 ديسمبر 2022.

وظهرت شهرزاد الركراكي، شقيقة مدرب المنتخب المغربي، برفقة رياض محرز في مقطع فيديو قصير، وكانت تحمل قميصه الذي أهداها إياه عقب المباراة، حيث نشرت المقطع على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، بينما قام محرز بإعادة نشره في حسابه الشخصي.

وعلقت شهرزاد على هدية محرز بالقول: “شكراً لك محرز، ألقاك في فرصة قريبة أخي”، علماً أن رياض كانت تربطه علاقة عمل سابقة مع زوجها وهو صديق مقرب من قائد منتخب الجزائر.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مركز أبحاث أمريكي : إنجاز أسود الأطلس، “ثورة في ثقافة كرة القدم”

مركز أبحاث أمريكي : إنجاز أسود الأطلس، “ثورة في…

2022-12-24 / 21:28
Photo of حاليلوزيتش : المغاربة نزعوا مني كبريائي.. ولا شيء يستطيع تخفيف الألم الذي أشعر به

حاليلوزيتش : المغاربة نزعوا مني كبريائي.. ولا شيء يستطيع…

2022-12-24 / 19:49
Photo of وليد الركراكي ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم

وليد الركراكي ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب…

2022-12-24 / 19:08
Photo of رئيس “الفيفا” يُثني على الانجاز التاريخي للأسود بمونديال قطر

رئيس “الفيفا” يُثني على الانجاز التاريخي للأسود بمونديال قطر

2022-12-24 / 18:29
Photo of “الفيفا” يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال مع الأرجنتين

“الفيفا” يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال مع الأرجنتين

2022-12-24 / 15:49
Photo of صحيفة إسبانية: برشلونة تنسحب من سباق الحصول أوناحي

صحيفة إسبانية: برشلونة تنسحب من سباق الحصول أوناحي

2022-12-24 / 14:40
Photo of فولهام الإنجليزي يعلن وفاة جورج كوهين بطل العالم عام 1966

فولهام الإنجليزي يعلن وفاة جورج كوهين بطل العالم عام…

2022-12-23 / 22:32
Photo of اللاعب الفرنسي ماتويدي يعلن نهاية مسيرته الاحترافية

اللاعب الفرنسي ماتويدي يعلن نهاية مسيرته الاحترافية

2022-12-23 / 19:35
Photo of أول تصريح للرئيس الجزائري بشأن غياب منتخب بلاده عن مونديال قطر

أول تصريح للرئيس الجزائري بشأن غياب منتخب بلاده عن…

2022-12-23 / 19:27
Photo of عريضة لعشرات الآلاف تطالب الفيفا بإعادة نهائي مونديال قطر

عريضة لعشرات الآلاف تطالب الفيفا بإعادة نهائي مونديال قطر

2022-12-23 / 18:14

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق