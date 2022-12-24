تكريم عبد الكبير الركاكنة في افتتاح المهرجان الوطني للمسرح بتطوان

نجلاء مزيان

كُرِّم الممثل والمخرج المسرحي عبد الكبير الركاكنة بمسرح اسبانيول بتطوان، وذلك في افتتاح النسخة 22 من المهرجان الوطني للمسرح، التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حتى ال 29 من الشهر الجاري.

وجاء تكريم الفنان الركاكنة، إلى جانب خمسة من أعلام ورواد التجربة المسرحية المغربية، تقديرا لتألقه في عدد من الأعمال المسرحية، واعترافا بمساره الفني الحافل، فضلا عن جهوده المبذولة داخل وخارج الوطن، في إشعاع وتطوير الممارسة المسرحية الوطنية منذ سنوات.

وقدم الركاكنة خلال مسيرته المسرحية، فيضا من المسرحيات الممتعة، ممثلا ومخرجا، إلى جانب ظهوره في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدى سنوات من العطاء.

على المستوى المسرحي، قدم الركاكنة عدة أعمال لعل أبرزها محكمة الحيوانات، الجذبة، والبابوان والهيانة، وحفيد مبروك، وفكها يا من وحلتيها، والتي ما تزال تعرض، في إطار جولات مسرحية داخل وخارج المغرب.

وتميزت مسيرة الركاكنة، باشتغاله مع كبار الممثلين والمخرجين، منهم، عميد المسرح المغربي والعربي الطيب الصديقي، وثريا جبران، محمد حسن الجندي، عبد الواحد عوزري، عباس ابراهيم، ورشيد الوالي جمال الدين الدخيسي، اضافة الى عبد الصمد دينية، ومسعود بوحسين، وادربس الروخ وغيرهم.

واعتبر الركاكنة في تصريحه هذا التكريم الذي حضره وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ونخبة من الوجوه من عالم الفن والثقافة والإعلام، إلتفاتة راقية ونبيلة، تبرز إهتمام إدارة المهرجان برموز المسرح في بلادنا، وتحفيزهم على مزيد من العطاء.

كما اعرب المحتفى به، عن سعادته الغامرة، بهذا التكريم، الذي يشكل له وشام فخر وإعتزاز في مسيرته الفنية، طاقة ايجابية لبذل مزيد من العمل الجاد والاجتهاد والابداع والحلم.

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