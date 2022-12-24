تكريم عبد الكبير الركاكنة في افتتاح المهرجان الوطني للمسرح بتطوان

2022-12-24 / 16:34
0
نجلاء مزيان

كُرِّم الممثل والمخرج المسرحي عبد الكبير الركاكنة بمسرح اسبانيول بتطوان، وذلك في افتتاح النسخة 22 من المهرجان الوطني للمسرح، التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حتى ال 29 من الشهر الجاري.

وجاء تكريم الفنان الركاكنة، إلى جانب خمسة من أعلام ورواد التجربة المسرحية المغربية، تقديرا لتألقه في عدد من الأعمال المسرحية، واعترافا بمساره الفني الحافل، فضلا عن جهوده المبذولة داخل وخارج الوطن، في إشعاع وتطوير الممارسة المسرحية الوطنية منذ سنوات.

وقدم الركاكنة خلال مسيرته المسرحية، فيضا من المسرحيات الممتعة، ممثلا ومخرجا، إلى جانب ظهوره في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدى سنوات من العطاء.

على المستوى المسرحي، قدم الركاكنة عدة أعمال لعل أبرزها محكمة الحيوانات، الجذبة، والبابوان والهيانة، وحفيد مبروك، وفكها يا من وحلتيها، والتي ما تزال تعرض، في إطار جولات مسرحية داخل وخارج المغرب.

وتميزت مسيرة الركاكنة، باشتغاله مع كبار الممثلين والمخرجين، منهم، عميد المسرح المغربي والعربي الطيب الصديقي، وثريا جبران، محمد حسن الجندي، عبد الواحد عوزري، عباس ابراهيم، ورشيد الوالي جمال الدين الدخيسي، اضافة الى عبد الصمد دينية، ومسعود بوحسين، وادربس الروخ وغيرهم.

واعتبر الركاكنة في تصريحه هذا التكريم الذي حضره وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ونخبة من الوجوه من عالم الفن والثقافة والإعلام، إلتفاتة راقية ونبيلة، تبرز إهتمام إدارة المهرجان برموز المسرح في بلادنا، وتحفيزهم على مزيد من العطاء.

كما اعرب المحتفى به، عن سعادته الغامرة، بهذا التكريم، الذي يشكل له وشام فخر وإعتزاز في مسيرته الفنية، طاقة ايجابية لبذل مزيد من العمل الجاد والاجتهاد والابداع والحلم.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرح الفاسي تظفر بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان “فاس لسينما المدينة”

فرح الفاسي تظفر بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان “فاس لسينما…

2022-12-24 / 14:13
Photo of باللهجة المغربية.. أسماء لمنور و أصالة تبدعان في “سيد الغرام”

باللهجة المغربية.. أسماء لمنور و أصالة تبدعان في “سيد…

2022-12-24 / 11:55
Photo of مستجدات مثيرة في قضية منة شلبي

مستجدات مثيرة في قضية منة شلبي

2022-12-23 / 14:57
Photo of النيابة العامة في مصر تحيل منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية

النيابة العامة في مصر تحيل منة شلبي إلى المحاكمة…

2022-12-22 / 17:22
Photo of بعد عشرين عاما من الزواج..صابرين تؤكد طلاقها

بعد عشرين عاما من الزواج..صابرين تؤكد طلاقها

2022-12-22 / 16:21
Photo of في العلن.. أنس الباز يعتذر لطليقته:”كنت أمر بأزمة نفسية حادة”

في العلن.. أنس الباز يعتذر لطليقته:”كنت أمر بأزمة نفسية…

2022-12-22 / 14:21
Photo of فيلم “Le Bleu du Caftan” لمريم التوزاني ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار

فيلم “Le Bleu du Caftan” لمريم التوزاني ضمن القائمة…

2022-12-22 / 13:01
Photo of ديو يجمع أسماء لمنور وأصالة.. و الأخيرة تعلق :” من زمان متمنية غنًى أغنية مغربيّة”

ديو يجمع أسماء لمنور وأصالة.. و الأخيرة تعلق :”…

2022-12-21 / 17:36
Photo of الغرفة المغربية تنظم الدورة الأولى لأسبوع الوثائقي بالرباط

الغرفة المغربية تنظم الدورة الأولى لأسبوع الوثائقي بالرباط

2022-12-21 / 15:45
Photo of بمشاركة عمر لطفي.. سعد لمجرد يصور فيديو كليب جديد بالهند

بمشاركة عمر لطفي.. سعد لمجرد يصور فيديو كليب جديد…

2022-12-21 / 12:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق