تقرير: 36.6 مليون مشترك بخدمة الأنترنت بالمغرب خلال 2022

2022-12-24 / 15:15
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مؤشرات قطاع الاتصالات واصلت تحقيق تطور إيجابي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر نونبر 2022، أن الحظيرة الإجمالية لخدمات الهاتف سجلت أزيد من 57 مليون مشترك، بزيادة بنسبة 5.1 في المئة عند متم شتنبر، بعد زائد 4.6 في المئة عند متم يونيو 2022، وزائد 8.1 في المئة قبل سنة.

وأضافت المديرية أن حظيرة الهاتف المحمول، التي تمثل 95 في المئة من إجمالي الحظيرة، ارتفعت بنسبة 5 في المئة عند متم شتنبر 2022، مقابل زائد 4.5 في المئة عند متم يونيو 2022، وزائد 8.2 في المئة قبل سنة، مشيرة إلى أن حظيرة الهاتف الثابت ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة.

وبخصوص حظيرة خدمة الإنترنت، فقد ارتفعت بنسبة 8 في المئة عند متم شتنبر 2022، بعد زيادة بنسبة 6.8 في المئة عند متم يونيو 2022، و17.8 في المئة عند متم شتنبر 2021.

وأضاف التقرير أن حظيرة خدمة الإنترنت بلغت 36.6 مليون مشترك عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، مقابل 33.9 مليون مشترك عند متم شتنبر 2021، ليرتفع بذلك عدد المشتركين في هذه الخدمة بنسبة 39.7 في المئة (زائد 10.4 مليون مشترك) مقارنة بمتم شتنبر 2019.

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