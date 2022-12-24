صحيفة إسبانية: برشلونة تنسحب من سباق الحصول أوناحي

2022-12-24 / 14:40
0
هبة بريس - متابعة

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة انسحب من السباق الحصول على خدمات المغربي عز الدين اوناحي، في الشتاء المقبل بسبب وضعه المالي، رغم أن ناديه مستعد لبيعه في “الميركاتو” المقبل.

وأكدت الصحيفة أن نابولي الإيطالي يأتي في صدارة الأندية القادرة على ضم أوناحي، وأن أندية ليستر سيتي وولفرهامبتون ووست هام في إنجلترا أبدت اهتمامها أيضًا، بالإضافة إلى إشبيلية من إسبانيا.

ويرغب متصدر الدوري الإيطالي، بفارق 8 نقاط عن ميلان وبفارق عشر نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث، تحسين خط وسطه بموهبة شابة. وبحسب الصحافي جيانلوكا دي مارزيو، فإن السعر سيكون حوالي 20 مليون يورو للاعب خط الوسط الذي ينتهي عقده في عام 2026 مع أنجيه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الفيفا” يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال مع الأرجنتين

“الفيفا” يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال مع الأرجنتين

2022-12-24 / 15:49
Photo of فولهام الإنجليزي يعلن وفاة جورج كوهين بطل العالم عام 1966

فولهام الإنجليزي يعلن وفاة جورج كوهين بطل العالم عام…

2022-12-23 / 22:32
Photo of اللاعب الفرنسي ماتويدي يعلن نهاية مسيرته الاحترافية

اللاعب الفرنسي ماتويدي يعلن نهاية مسيرته الاحترافية

2022-12-23 / 19:35
Photo of أول تصريح للرئيس الجزائري بشأن غياب منتخب بلاده عن مونديال قطر

أول تصريح للرئيس الجزائري بشأن غياب منتخب بلاده عن…

2022-12-23 / 19:27
Photo of عريضة لعشرات الآلاف تطالب الفيفا بإعادة نهائي مونديال قطر

عريضة لعشرات الآلاف تطالب الفيفا بإعادة نهائي مونديال قطر

2022-12-23 / 18:14
Photo of بعد طرده من المونديال.. الكاميروني أونانا يعتزل دولياً

بعد طرده من المونديال.. الكاميروني أونانا يعتزل دولياً

2022-12-23 / 13:40
Photo of بالأرقام.. كم أنفق مشجعو كأس العالم في قطر؟

بالأرقام.. كم أنفق مشجعو كأس العالم في قطر؟

2022-12-23 / 13:22
Photo of كيف يمكن للبطولة الوطنية الاستفادة من تميز الأسود في المونديال و اسثتمار الإنجاز؟

كيف يمكن للبطولة الوطنية الاستفادة من تميز الأسود في…

2022-12-23 / 13:07
Photo of الفيفا: ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

الفيفا: ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

2022-12-23 / 12:17
Photo of إشبيلية يحدد سعر الحارس المغربي ياسين بونو

إشبيلية يحدد سعر الحارس المغربي ياسين بونو

2022-12-23 / 11:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق