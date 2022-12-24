فرح الفاسي تظفر بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان “فاس لسينما المدينة”

2022-12-24 / 14:13
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نجلاء مزيان

توجت النجمة السينمائية فرح الفاسي عن دورها في فيلم “لامورا ” بمهرجان فاس لسينما المدينة، بجائزة أحسن ممثلة.

وتقاسمت الفنانة المغربية مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي خبر التتويج، حيث نشرت صور توثق الحدث، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”الحمد لله جائزة أحسن ممثلة عن فيلم لامورا”.

وأضافت قائلة:”شكرا لمدينة فاس و لجمهور فاس، شكرا لمهرجان فاس لسينما المدينة، و شكرا لأعضاء لجنة التحكيم”.

ويشار إلى أن الفنانة المغربية فرح الفاسي حصدت قبل أسابيع، جائزة أحسن ممثلة عن فيلم “لامورا” بالمهرجان السينمائي الدولي بغرناطة “premios lorca”.

وأسدل الستار يوم أمس الجمعة على فعاليات النسخة السادسة والعشرين لمهرجان “فاس لسينما المدينة”، التي تنظمها جمعية إبداع الفيلم المتوسطي-المغرب، بشراكة مع المركز السينمائي المغربي.

وتهدف هذه التظاهرة، تحت شعار “المدينة بعيون السينمائيين”، بتعاون مع مجلس جهة فاس – مكناس وجماعة فاس، إلى لفت انتباه السينمائيين بأهمية الرفع من قيمة المدينة بصفة عامة والمغربية بصفة خاصة، والتعريف بها عبر الأفلام وجعلها فضاء مفتوحا لتصوير الإنتاجات الفنية.

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