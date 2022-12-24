المغرب الثاني عربيا في عدد تأشيرات أمريكا خلال 2021

2022-12-24 / 13:10
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هبة بريس

أفاد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021، أن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميا حوالي 285 ألفا.

ووفقا للتقرير، فقد جاءت اليمن على المستوى العربي في المرتبة الأولي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، يليها المغرب ثم الأردن.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية التي حصل مواطنوها على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2021: اليمن 4770 تأشيرة، المغرب 3585 تأشيرة، الأردن 2785 تأشيرة، مصر 2230 تأشيرة، الجزائر 1922 تأشيرة، لبنان 1543 تأشيرة، السودان 783 تأشيرة، سوريا 757 تأشيرة، الصومال 724 تأشيرة، السعودية 701 تأشيرة، الإمارات 598 تأشيرة، العراق 576 تأشيرة، الكويت 412 تأشيرة، تونس 298 تأشيرة، ليبيا 233 تأشيرة، قطر 190 تأشيرة، جيبوتي 80 تأشيرة، البحرين 66 تأشيرة، موريتانيا 62 تأشيرة، سلطنة عمان 38 تأشيرة

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